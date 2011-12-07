УФАС требует от исполкома Набережных Челнов изменения договора о перевозки трупов

УФАС по РТ требует от исполкома Набережных Челнов убрать из перечня заданий для МАУ «Дирекция городского хозяйства» на период до 2023 года услугу по перевозке тел умерших.

Данная услуга оплачивается из городского бюджета. А поскольку организация имеет статус муниципального автономного учреждения, ведомство полагает, что этот заказ можно расценивать, как помощь предприятию и созданию для него преимуществ на рынке ритуальных услуг.

В марте этого года ООО «Кама Техтрак» выиграло тендер на перевозку тел. Однако спустя месяц власти расторгли договор и заявили, что организация оказывала услугу ненадлежащего качества. Компания обратилась в суд и на время разбирательства исполком передал эту работу МАУ. Ведомство дало месяц на исправление ситуации.