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Минниханов обсудил задачи уборочной кампании с аграриями Лениногорского района РТ

Глава республики призвал селян сохранять высокие темпы работы.

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил задачи уборочной кампании с аграриями Лениногорского района республики. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Во время рабочего визита руководитель республики отметил, что Татарстан в сельском хозяйстве находится на лидирующих позициях среди других регионов РФ. Ему доложили о текущих результатах работы сельхозпредприятий, после чего Минниханов призвал сохранять высокие темпы работы и пожелал селянам успеха в уборке урожая.

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