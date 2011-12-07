Стратегические направления развития республики обсудят на форуме «100% Татарстан»

— Программа мероприятия скомпонована по 21 направлению: вовлеченный лидер, история территорий, международное сотрудничество, IT-индустрия, образование и рынок труда, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции предпринимательства, молодежная политика, медиа, промышленность, биотех, спорт, транспорт, активное население, безопасность, строительство, экология и культура, — объяснила в ходе пресс-конференции руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов анонсировал, что на одной из сессий в рамках делового пространства «100% Татарстан» участникам расскажут о достижениях промышленности республики за последние 10 лет, организуют онлайн-экскурсии и интервью с руководителями предприятий. На другой сессии проведут панельную дискуссию по циркулярной экономике с привлечением экспертов из Финляндии.

— Циркулярная экономика — это междисциплинарная работа. Это об эффективности использования тех ресурсов, которые у нас есть. Например, мы можем демонстрировать рост валового регионального продукта 10%, но в перспективе нам этот рост обойдется дороже. О «зеленом» ВВП сегодня говорят ООН, развитые страны мира, — добавила Талия Минуллина.

Также участникам форума покажут гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

Запланирована сессия, посвященная поддержке республикой своих предприятий за рубежом, а также облику Татарстана в глазах иностранных граждан.

Для участников проведут еще 32 мероприятия, посвященных информационным технологиям.

— Мы постарались сделать так, чтобы это было интересно, познавательно. Например, одна из татарстанских компаний расскажет, как смогла работать на рынках США, Китая. Будет сессия про 5G. Месяца полтора-два назад случилась массовая истерия о 5G и коронавирусе: что нужно покупать кремы, флешки и так далее. Если говорить серьезно, то государство думает о 5G. Решение о расчистке частот не принято, но потребность в этом от промышленности уже есть. Например, КАМАЗ начал пилотировать у себя эти решения, — сказал глава минцифры Айрат Хайруллин.

Отдельно будут обсуждать пути решения дефицита кадров в отрасли. Ежегодно из всех учебных заведений страны выпускается около 47 тысяч специалистов в IT-индустрии, тогда как потребность составляет 120 тысяч человек в год.

Будут обсуждаться такие темы, как «Рынок труда и развитие кадрового потенциала. Управление кадровыми ресурсами», «Повышение квалификации кадров для реального сектора экономики», «Актуальные вопросы социальной политики, социальная поддержка населения».

Кроме того, на площадке делового пространства «100% Татарстан» обсудят тему создания условий для предпринимательства и привлечения инвестиций.

— Мы хотим поделиться опытом нашей республики, обсудить этот актуальный вопрос с экспертами в сфере экономики, — подчеркнул министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

А эксперты кредитных организаций и банков проведут дискуссии, посвященные личному состоянию и финансовой грамотности. Представители республиканских институтов развития расскажут о мерах поддержки предпринимательства, которые есть в Татарстане. Еще одну сессию посвятят теме доступа малого и среднего бизнеса к госзакупкам.

Зрителям предложат 12 типов видеоконтента, в том числе репортажи, интервью, дебаты, панельные дискуссии и лекции. Участники со всего мира смогут подключиться к трансляции абсолютно бесплатно на https://100tatarstan.com/, пройдя простую регистрацию. Для обратной связи со зрителями будут организованы чаты и прямые эфиры.