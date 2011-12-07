Татарстанские аграрии собрали третий миллион тонн зерна

Татарстанские аграрии намололи третий миллион тонн щерна нового урожая, сообщает минсельхоз РТ.

«На сегодняшнее утро в республике намолочено 3 млн. 104 тыс. тонн зерна при урожайности 38,6 ц/га. По количеству намолоченного зерна лидирует Буинский район — 139,3 тыс. тонн. На втором месте Тетюшский район — 137,3 тыс. тонн, а третье место занимает Заинский район с 130,1 тыс. тонн», — уточняется в сообщении ведомства.

Самые высокие темпы уборки показали 14 районов: Буинский (56,8 тыс. га), Арский (56,4 тыс. га), Алексеевский (52,5 тыс. га), Чистопольский (51,7 тыс. га), Рыбно-Слободский (48,2 тыс. га), Мензелинский (47,9 тыс. га), Азнакаевский (46,7 тыс. га), Актанышский (45,9 тыс. га), Муслюмовский (47,7 тыс.га), Тетюшский (44,1 тыс. га), Тукаевский (43,8 тыс. га), Спасский (43,3 тыс. га), Черемшанский (41,9 тыс. га) и Альметьевский (40,8 тыс.га).

Всего, по данным на 21 августа, в Татарстане обмолочено 799,7 тыс. га зерновых и зернобобовых, что составляет 53% от уборочной площади.