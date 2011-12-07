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Авдонина: Шесть пляжей Татарстана не соответствуют нормативным требованиям

Санитарно-эпидемиологического заключения в Казани не получили озеро Глубокое и Большое Лебяжье.

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, где не рекомендуется плавать татарстанцам.

«На сегодня шесть пляжей не соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям, где мы крайне не рекомендуем купаться нашим жителям», — отметила спикер.

По ее словам, из 23 мест отдыха на воде в Татарстане разрешения не получили пляжи Зеленодольска, Заинска, Альметьевска и Муслюмовского района. В Казани таковые санитарно-эпидемиологического заключения не получили озеро Глубокое и Большое Лебяжье.

КВ
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