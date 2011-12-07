Минниханов поручил держать на контроле вопрос противопожарной безопасности

В Татарстане из-за высокой пожароопасности продолжает действовать ограничительный режим. Держать на особом контроле вопрос о мерах безопасности поручил Президент РТ Рустам Минниханов.

«МЧС, Минлесхоз, главы на местах. Очень серьезно прошу принимать самые жесткие меры. Никаких вопросов, кто бы ни был, сегодня безопасность — самое главное. Мы видим, что исчезают целые населенные пункты», — подчеркнул руководитель республики.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани зафиксировали температурный рекорд 70-летней давности. Максимальная температура воздуха на трех метеостанциях достигла до +38°.