Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов поручил держать на контроле вопрос противопожарной безопасности

Обращение было направлено правительству и главам муниципалитетов республики.

В Татарстане из-за высокой пожароопасности продолжает действовать ограничительный режим. Держать на особом контроле вопрос о мерах безопасности поручил Президент РТ Рустам Минниханов.

«МЧС, Минлесхоз, главы на местах. Очень серьезно прошу принимать самые жесткие меры. Никаких вопросов, кто бы ни был, сегодня безопасность — самое главное. Мы видим, что исчезают целые населенные пункты», — подчеркнул руководитель республики.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани зафиксировали температурный рекорд 70-летней давности. Максимальная температура воздуха на трех метеостанциях достигла до +38°.

КВ
Лента новостей