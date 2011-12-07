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Буинский сахарный завод произвел более 3,5 тыс. тонн сахара

Всего туда поступило более 55 тыс. тонн корнеплодов, свыше 25 тыс. тонн уже переработано.

Минсельхозпрод РТ сообщил, что более 3,5 тыс. тонн сахара было произведено Буинским сахарным заводом.

Сообщается, что к приемке сахарной свеклы завод приступил 12 сентября. Она, по словам его директора Валерия Погребного, ведется с 6 утра до 10 вечера. Всего на завод поступило более 55 тыс. тонн корнеплодов, свыше 25 тыс. тонн уже переработано. Сахарную свеклу принимали по двум показателям — сахаристости и загрязненности.

В Буинском районе республики аграрии возделывали сахарную свеклу на площади более 7 тыс. га. На сегодня убрано 26% площадей. Средняя урожайность культуры составляет 307 ц/га. 

КВ
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