Буинский сахарный завод произвел более 3,5 тыс. тонн сахара

Минсельхозпрод РТ сообщил, что более 3,5 тыс. тонн сахара было произведено Буинским сахарным заводом.

Сообщается, что к приемке сахарной свеклы завод приступил 12 сентября. Она, по словам его директора Валерия Погребного, ведется с 6 утра до 10 вечера. Всего на завод поступило более 55 тыс. тонн корнеплодов, свыше 25 тыс. тонн уже переработано. Сахарную свеклу принимали по двум показателям — сахаристости и загрязненности.

В Буинском районе республики аграрии возделывали сахарную свеклу на площади более 7 тыс. га. На сегодня убрано 26% площадей. Средняя урожайность культуры составляет 307 ц/га.