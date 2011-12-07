По количеству упоминаний в контексте цифровизации Татарстан вошел в тройку лидеров летнего медиарейтинга среди всех субъектов РФ. Об этом извещает пресс-служба Минцифры РТ.

Известно, что рейтинг был составлен компанией «Медиалогия». Обогнать республику смогли лишь Москва и Санкт-Петербург. Далее в топе-5 оказались Московская область и Краснодарский край.

Татарстан упоминался в связи с программой цифровизации системы госуправления РТ, представленной главой Минцифры Айратом Хайруллиным. А также по случаю создания нового инфекционного корпуса в максимально сжатые сроки.