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Татарстан вошел в тройку лидеров летнего медиарейтинга среди всех субъектов РФ

Татарстан упоминался в связи с программой цифровизации системы госуправления РТ, а также по случаю создания нового инфекционного корпуса.

По количеству упоминаний в контексте цифровизации Татарстан вошел в тройку лидеров летнего медиарейтинга среди всех субъектов РФ. Об этом извещает пресс-служба Минцифры РТ.

Известно, что рейтинг был составлен компанией «Медиалогия». Обогнать республику смогли лишь Москва и Санкт-Петербург. Далее в топе-5 оказались Московская область и Краснодарский край.

Татарстан упоминался в связи с программой цифровизации системы госуправления РТ, представленной главой Минцифры Айратом Хайруллиным.  А также по случаю создания нового инфекционного корпуса в максимально сжатые сроки. 

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