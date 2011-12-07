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В Татарстане сегодня ожидается порывистый ветер

При этом в отдельных районах республики возможны заморозки.

По сообщению Гидрометцентра, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, возможны дожди. При этом синоптики предупреждают о возможных порывах ветра до 20 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах 8-10°С.

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