За первые три недели учебного года в Казани в ДТП попали 11 детей

ГИБДД Казани с 21 по 25 сентября в рамках акции снижения детского травматизма проведет «Неделю безопасности дорожного движения». За первые три недели учебного года в ДТП попали 11 детей, пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что для школьников и воспитанников детских садов автоинспекторы организуют занимательные конкурсы и уроки, где расскажут о правилах поведения на дороге, напомнят основы ПДД и покажут обучающие фильмы.

Также на уроках будут организованы «минутки безопасности», а вне занятий учащиеся проведут яркие и веселые флешмобы в поддержку использования световозвращающих элементов на одежде.