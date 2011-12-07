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За первые три недели учебного года в Казани в ДТП попали 11 детей

Автоинспекторы проведут для школьников «Неделю безопасности дорожного движения».

ГИБДД Казани с 21 по 25 сентября в рамках акции снижения детского травматизма проведет «Неделю безопасности дорожного движения». За первые три недели учебного года в ДТП попали 11 детей, пишет ИА «Татар-информ».  

Сообщается, что для школьников и воспитанников детских садов автоинспекторы организуют занимательные конкурсы и уроки, где расскажут о правилах поведения на дороге, напомнят основы ПДД и покажут обучающие фильмы.

Также на уроках будут организованы «минутки безопасности», а вне занятий учащиеся проведут яркие и веселые флешмобы в поддержку использования световозвращающих элементов на одежде. 

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