В Менделеевском районе РТ сироты отказываются от жилья: им предлагают дома в вымирающей деревне

В Менделеевском районе сиротам предлагают жилье в «умирающей» деревне, где нет транспорта, магазинов и работы. Цена таких домов равна цене однокомнатной квартиры в Менделеевске, в котором развита инфраструктура. С такой жалобой активисты Общероссийского народного фронта в РТ обратились в различные ведомства.

«Мы направили обращения, чтобы понять, в чем социально-экономическое обоснование такого странного выбора участка для строительства, когда есть готовые варианты вторичного жилья», — отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Татарстане Юлия Балобанова.

Сирот планировали поселить в селе Кураково, где проживает 40 человек. В деревне нет ни работы, ни магазинов, а ближайшая автобусная остановка находится в 9 км. По данным Госжилфонда РТ, квартиры здесь стоят 1,3 млн рублей, что равно сумме жилья в Менделеевске, где есть все условия для жизни. Выпускники интернатов отказываются от квартир в Кураково и продолжают жить в съемных.

Общественники считают целесообразным проверить эффективность трат бюджетных денег на строительство жилья для сирот по такой цене в «умирающей» деревне.