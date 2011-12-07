Для перевозки опилок и дров в РТ потребуется справка

В Минсельхозе РТ перечислили перечень древесины, которую можно перевозить без сопроводительных документов, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на начальника отдела госконтроля и надзора министерства Айрата Ахметова.

Так, если бревна, доски и железнодорожные шпалы необходимо перевозить с транспортировочными документами, то дрова и опилки можно возить и без них. Впрочем, для их транспортировки потребуется справка, гарантирующая легальность производства товара.