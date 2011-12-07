Снежный покров в Казани запаздывает

На Руси испокон веков с 21 ноября, после окончания всех осенних сельских работ, начинались михайловские праздники - веселые и сытные: хлеба пока еще много, есть вырученные деньги от продажи излишков урожая, заплачены все долги.Михайлов день отмечается 21 ноября. Этот праздник слыл гостевым. Всюду устраивались пиры, ни в одной избе не скучали без гостей. Обычно в михайловские праздники крестьяне угощались пирогами из муки нового урожая, свежим медом, да и жарений-парений было вдоволь. Главным напитком было свое пиво, которое пили под присказку: «Не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито».Считали, что «с Михайлова дня зима морозы кует, земля мерзнет» и крепкой стужи следует ждать со дня на день. Хотя, справедливости ради, исходя из многолетних наблюдений Михайлову дню свойственны как морозы, так и оттепели. Примечали, что в этот день иногда случаются «михайловские грязи». Не зря запомнилось: «Коли на Михайлов день иней - ожидай больших снегов, а коли с утра туман - ростепели быть». Если выпал снег на Михаила, говорили, что «зима приехала на белом коне», а если снега не было - то на черном, и ждали возврата оттепели.Народные приметы на Михайлов день, впрочем, как и в другие дни, основаны на многолетней наблюдательности людей-тружеников. Многие приметы указывают на связь дня архангела Михаила с Николиным днем: «Что в Михайлов день, то и в Николин, - 19 декабря». Про михайловские ранние морозы говорили: «Михаил мосты мостит, Николе Зимнему путь готовит», а также «Михайло с мостом - путь по реке открывает», что означало начало ледостава. А если Михайло путь порушит, то есть наступит оттепель, «не жди пути через водоемы раньше Зимнего Николы».У нас в Татарстане, по многолетним наблюдениям, к Михайлову дню все-таки чаще всего устанавливается зима. В народе не зря примечали: после Михайлова дня «зима морозы кует», что реально и по климатическим особенностям предзимья.Но не следует забывать и о значительных погодных аномалиях последних десятилетий, когда на ноябрь приходилось вторжение теплых воздушных масс с Атлантики и Средиземноморья. Так, по Казани за 137 лет непрерывных наблюдений только в текущем 21-м веке даже после Михайлова дня ближе к концу ноября было установлено четыре рекорда по самой высокой температуре этих дней: в 2008 и 2015 году, когда воздух прогревался до 9 - 10 гр. тепла, два рекорда были отмечены в 2009 году.Нынешний ноябрь также принял от октября эстафету тепла. Приход зимы - переход через отметку 0 градусов в сторону отрицательной температуры - произошел нынче на территории Татарстана на 7 - 11 дней позже средних многолетних сроков. Резко похолодало лишь к 10 ноября - ночью ударили морозы до 7 - 12 гр. мороза. До 17 ноября погода формировалась под влиянием обширного и мощного антициклона с малооблачной сухой погодой, температура в ночные часы понижалась местами до 14 - 19 гр. мороза, среднесуточная температура была на 2 - 7 гр. ниже нормы. С воскресенья при прохождении атмосферных фронтов активного циклона потеплело и начались слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Такая погода сохраняется и в первую половину этой недели. Преобладающие температуры ночью 0 - 5 гр. мороза, днем - от 1 гр. мороза до 2 гр. тепла. При таких температурах на короткое время землю местами может укрыть совсем тонкий слой снега, но он будет стаивать, на дорогах начнет образовываться гололедица. А после Михайлова дня температура снова начнет понижаться, даже днем будут отмечаться морозы, и выпадающий снег вполне может остаться лежать, хоть и скромный по высоте. Кстати, по данным метеостанции Казань-опорная (основная метеостанция Казани), средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 16 ноября, то есть нынче это произойдет ориентировочно на неделю позже.