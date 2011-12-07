Высокоскоростная магистраль в РТ не заденет населенные пункты

В рамках правительственного часа министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин представил доклад «О законодательном обеспечении реализации Стратегии развития транспортного комплекса Республики Татарстан на 2016 - 2021 годы с перспективой до 2030 года».В республике насчитывается 24 железнодорожных вокзала, 223 железнодорожные остановочные платформы, 16 автовокзалов, 11 автостанций, 89 остановочных пунктов, 2 аэропорта международного и 1 аэропорт регионального значения, передает пресс-служба Госсовета РТ.«Стратегическими приоритетами устойчивого социально-экономического развития являются снятие инфраструктурных ограничений и создание транспортных логистических условий», - отметил министр. Для этого необходимо строительство:- скоростных автодорог первой и второй технической категории со скоростью передвижения не менее 100 км/ч;- крупных стратегических мостовых переходов в составе транспортных коридоров;- железнодорожных дорог, в том числе скоростных и высокоскоростных с транспортно-пересадочными узлами;- реконструкция аэропортов для увеличения их пропускной способности и др.Основным проектом, реализуемым на территории республики, по словам Ленара Сафина, является реконструкция федеральной трассы М-7. Он также рассказал о проекте строительства платной автомагистрали Шали - Бавлы, которая станет частью международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, о реконструкции аэропорта «Бегишево», которая проводится за счет средств федерального бюджета.«Республика участвует и в реализации федеральных программ по субсидированию авиаперевозок. Если в 2017 году у нас было 17 таких маршрутов, то в этом году - 23. Будем расширять сеть перевозок. Это, несомненно, большое удобство для авиасообщения с регионами нашей страны», - заметил докладчик.В рамках проводимой в настоящее время работы по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития РТ до 2030 года министерством предполагается реализация ряда проектов в период с 2020 по 2030 год.В первую очередь речь идет о возобновлении паромной переправы между Камско-Устьинским районом и Болгаром на условиях государственно-частного партнерства. «Подобные проекты имеют право на жизнь. Так, два года назад мы возобновили переправу между Аракчино и Верхним Услоном, которая пользуется успехом у жителей. Работают 4 парома. Перевозим не только легковые автомобили и «Газели», но и пассажиров», - отметил Ленар Сафин.Переправа между Болгаром и Камско-Устьинским районом позволит сократить путь на 170 километров. Это положительно скажется в первую очередь на развитии бизнеса и туризма.Кроме того, планируется реализация инвестиционных проектов в Камской агломерации.Министр обозначил круг проблем, препятствующих дальнейшему развитию транспортной отрасли, которые в том числе требуют законодательного решения.«На сегодняшний день мы испытываем дефицит в кадрах, особенно в водителях. Их средний возраст превышает 50 лет. Водитель общественного транспорта в среднем получает чуть больше 30 тысяч рублей. Мы понимаем, что уровень мотивации водителей не способствует росту их профессионализма, поэтому здесь нам есть о чем подумать», - сказал он. Рост тарифов и цен на ГСМ также негативным образом сказывается на экономике автотранспортных предприятий.В обсуждении доклада приняли участие депутаты парламента. Отвечая на вопрос, касающийся увеличения скоростного режима на трассе Челны - Казань, министр выразил надежду, что при положительном решении ГИБДД на безопасных участках максимальная скорость будет увеличена до 110 км/ч. «Думаю, это будет поэтапная работа, то есть не на всех участках сразу, а только на каких-то», - подчеркнул Ленар Сафин.Отвечая на вопрос о строительстве ВСМ Москва - Казань, министр заверил, что магистраль практически не задевает никакие населенные пункты, поэтому граждане могут не опасаться за свои дома. По вопросу отсутствия в населенных пунктах дорог с асфальтовым покрытием министр сказал, что на сегодняшний день 450 населенных пунктов не имеют дорог с твердым покрытием, в целом это несколько тысяч километров.«В год в среднем соединяем от 30 до 50 населенных пунктов. Мы соединили все населенные пункты, в которых проживают более 125 человек. В рамках следующего этапа будем проводить работу по населенным пунктам, в которых проживают более 50 человек», - отметил министр.Завершая обсуждение, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что транспортная отрасль касается огромного количества людей, и призвал министра продолжать с таким же упорством работать над совершенствованием транспортного комплекса.