В Шемордане завершилась рекультивация земель, загрязненных битумом

В Шемордане ликвидировали загрязнение битумом на площади более 16 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

«12,6 тыс. кв. метров не только расчистили, но и озеленили. В ходе федерального проекта „Чистая страна“ завершена рекультивация нарушенных земель в селе Шемордан Сабинского района», — уточняется в сообщении ведомства.

Сначала была проведена выемка и утилизация отходов битума и нефтезагрязненного грунта, после чего — биологическая рекультивация. На площади был нанесен почвенно-плодородный слой и посеяны семена.

Напомним, на месте разорившегося в 90-е завода осталось четыре котлована, заполненных битумом. От участка исходил неприятный запах, который был токсичен и опасен. Кроме того, в районе загрязнения погибло много заблудившихся домашних животных, а из одного из котлованов не смог выбраться грибник.

Работы велись в рамках национального проекта «Экология» и обошлись властям в 76,6 млн рублей.

Положительные изменения уже отметили жители Шемордана.