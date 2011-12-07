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Чуть более 46 процентов жителей нашей республики оказались мужчинами

Стал известен портрет среднестатистического татарстанца.

Татарстанстат опубликовал на своем официальном сайте демографический портрет мужчин РТ. В основу социального исследования легли показатели общероссийской переписи населения 2010 года. Как сообщает ведомство, среднестатистический житель Татарстана стал немного старше. Его средний возраст увеличился с 36,1 до почти 37 лет. Как оказалось, обитатели сельской местности живут дольше горожан. К слову, средний возраст мужчин в городах нашего региона — 35,8 лет, при этом в сельских населенных пунктах— 39,6 лет.

Помимо всего прочего, представители сильной половины человечества составляют более 46% населения РТ.

Интересно, что специалисты отмечают возрастание доли мужчин, ещё не достигших трудоспособного возраста (свыше 21,5%), а также вышедших из него (более 16%). Ожидаемая продолжительность жизни татарстанцев мужского пола достигла отметки почти в 69 лет. К слову, в 2010-м она равнялась 64,4 годам.

Сегодня на каждую 1 000 мужчин в РТ приходится около 1 160 представительниц прекрасного пола.


КВ
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