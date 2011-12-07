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В 17 муниципалитетах Татарстана обновят систему водоснабжения

На обновление систем водоснабжения потратят более 111 млн рублей.

На территории 17 районов Татарстана до конца 2020 года обновят систему водоснабжения за 111,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта <…> 111 млн 602 тыс. 460 рублей», — уточняется в документе.

Работы пройдут в Агрызском, Аксубаевском, Алькеевском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кайбицком, Кукморском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Сармановском и Тукаевском районах, а также в Казани и Челнах.

До 20 декабря текущего года реконструируют и построят наружные сети водоснабжения, а также благоустроят территории.

Деньги на строительство выделяет республиканский бюджет.

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