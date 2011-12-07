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В Челнах депутаты поспорили из-за выделения денег на содержание городского трамвая

Муниципалитет выделит 62,8 млн рублей ООО «Электротранспорту».

Руководство Набережных Челнов выделит 62,8 млн рублей из дополнительных доходов муниципалитета на содержание городского трамвая. Об этом сообщила начальник Управления финансов исполкома города Ирина Сагидуллина в рамках отчетной сессии городского Совета депутатов.

«133 млн рублей дополнительных доходов распределят: на содержание новой школы в 65-м комплексе — 56 млн рублей, поддержка ООО «Электротранспорт» — 62,8 млн рублей, организация детского отдыха — 3,8 млн рублей, летнее трудоустройство подростков — 8,3 млн рублей», — уточнила она.

Дотация для ООО «Электротранспорт» вызвала споры среди депутатов горсовета. Депутат Эльдар Аминов предложил не выделять деньги данному предприятию, так как считает управление нынешнего руководства неэффективным.

Трамвай является планово-убыточным предприятием, которое имеет важное социальное значение. И после того, как «КАМАЗ» перестал выделять деньги на содержание трамвая, данным вопросом занимается город, отметил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Депутат Евгений Архипов не согласился с градоначальником, обосновав это тем, что поддержка общественного транспорта не должна зависеть от дополнительных доходов муниципалитета.

«Затраты понятные и открытые, ничего нового. Мы можем еще раз показать все отчеты, можем получить заключение тарифного комитета, но так мы уйдем на полгода, а завтра нас ждут новые отключения. В том числе и маршрутов, следующих на КАМАЗ. Тогда люди спросят: «Куда смотрели депутаты?». Сумма согласована с президентом, все проверил минфин и дал добро по всем позициям», — ответил ему Магдеев.

По итого Совет депутатов, за исключением шести человек проголосовал за выделение средств на содержание городского трамвая.

КВ
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