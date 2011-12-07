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В Татарстане неизвестные убили лосиху и двух лосят

Останки животных обнаружены на 30-м км трассы Шали – Сорочьи Горы недалеко от проезжей части.

В Татарстане разыскиваются браконьеры, убившие лосиху с двумя лосятами. Соответствующая информация появилась на официальном портале госкомитета РТ по биоресурсам.

Останки животных обнаружили на 30-м км трассы Шали — Сорочьи Горы рядом с проезжей частью. Специалисты предположили, что животные были убиты ночью.

Ущерб от действий злоумышленников составил 880 тысяч рублей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии или о лицах, совершивших преступление, просят позвонить по телефону: 8 (843) 211-66-94.

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