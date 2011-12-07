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В Татарстане вновь открылись три ледовые переправы

Переправы были закрыты из-за потепления.

В Татарстане вновь открылись три ледовые переправы, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Так, с 6.30 открыты две переправы через Волгу: в Верхнеуслонском районе («Верхний Услон — Аракчино») и в Зеленодольском («Зеленодольск — Нижние вязовые»). А с 7.00 свою работу возобновила переправа через Каму — «Покровские — Красный ключ».

Переправы работают круглосуточно. Передвигаться по ним могут автомобили с допустимой массой 2,5 тонны.

Напомним, что ледовые переправы закрывались в связи с теплой погодой.

КВ
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