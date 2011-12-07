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Сабинский район примет соревнования по настольному теннису

Сабинский район примет соревнования по настольному теннису
С 21 по 24 марта в Сабинском районе пройдет открытый лично-командный турнир по настольному теннису – 18-й Мемориал Нургали Минниханова. Турнир пройдет среди сельских спортсменов Татарстана, а также среди сильнейших спортсменов России.
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