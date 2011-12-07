Минниханов: Электромобили и СПГ — это уже наша реальность

Сегодня состоялся форум по по энергоэффективности и сбережению ресурсов, который наглядно демонстрирует приближение времени использования водородного топлива, электромобилей, сжиженного природного газа.

О современных тенденциях на мероприятии рассказал президент РТ Рустам Минниханов.

«Если раньше мы говорили про водород вскользь, то сегодня это уже наша реальность. Электромобили, СПГ и вещи, которые обсуждались как далекая перспектива, уже реально реализуются в республике», — отметил он.

Прошедший татарстанский форум показал направления развития энергоэффективности, на которые сейчас стоит обратить внимание. Так, циркулярная экономика компании «Татнефть» уже сейчас осуществляет такое развитие, отметил президент республики.

В 2019 г. Татарстан стал лидером в России по количеству Центров поддержки технологий и инноваций. Изобретатели и научные работники могут бесплатно провести поиск по закрытым базам данных Роспатента из 22 республиканских центров.