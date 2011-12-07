Призывная кампания в Татарстане: социальная дистанция и контроль температуры

О том, как проходит нынешний призыв, «КВ» рассказал военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов Казани Шамиль Ханнанов:

— Призывные мероприятия в Татарстане и Казани начались с 12 мая. Первый этап отправки призывников к местам службы пройдет с 20 мая по 1 июня, второй — с 13 июня по 10 июля. На первом этапе будут призываться граждане, закончившие учебу в образовательных учреждениях и не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу, на втором — выпускники ссузов и вузов 2020 года.

— Где будут служить ребята?

— Из нашего военного комиссариата почти половина — более 48% — будет призвана в сухопутные войска, 26% — в военно-морской флот, 20% — в военно-космические силы, остальные — в другие воинские формирования. Например, в президентский полк ФСО России отобраны четыре лучших призывника. Те же, кто закончил вуз с итоговыми оценками не ниже 4,5 балла, рекомендуются для прохождения службы в научных ротах ВС РФ в Санкт- Петербурге, Краснодаре, Тамбове, Анапе и других городах.

— Что предпринято для противодействия коронавирусу на призывном пункте?

— У нас приняты все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Организованы медицинский пост и барьерный контроль с бесконтактной термометрией на входе в военкомат. В случае обнаружения у призывника температуры 37 градусов и выше гражданина помещают в изолятор до прибытия скорой помощи.

Ребята направляются для прохождения военной службы по призыву только при двукратном отрицательном результате тест-системы для диагностики коронавируса.

Кроме того, оборудованы 5 мест для дезинфекции рук с локтевыми дозаторами с антисептиком. При этом все то, с чем возможно соприкосновение (стулья, столы, дверные ручки и другое), каждые два часа обрабатывается антисептиками. Через каждые два часа в течение 15 минут проветриваются помещения. Оснащены бактерицидными рециркуляторами кабинеты врачей-специалистов. Ежедневно по окончании работы вся территория призывного пункта обрабатывается дезинфицирующим раствором. Аналогичным образом организована призывная кампания и в других военкоматах РТ.

— А соблюдается ли социальная дистанция?

— Конечно. На полу призывного пункта сделана соответствующая разметка. Граждане вызываются для прохождения комиссии по 5 человек с интервалом в полчаса. Не допускается одновременное нахождение на призывном пункте более 10 призывников. Потоки граждан, подлежащих призыву на военную службу, и других посетителей разделены. В военном комиссариате имеются два отдельных входа. Сотрудники работают в масках и перчатках. Все посетители допускаются в здание военного комиссариата только в масках и перчатках, в случае их отсутствия мы обеспечиваем ими граждан.

— В последнее время много говорят о гуманизации военной службы…

— В Вооруженных Силах РФ постоянно происходят изменения. Как известно, срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск сейчас составляет год. По возможности призывника могут направить для прохождения службы вблизи места жительства — в первую очередь это касается женатых граждан, имеющих детей, и тех, у кого родители пенсионного возраста. Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ — их теперь выполняют гражданские структуры, а высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю — по 4 — 5 часов в день. Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, молодой человек получает право на льготное поступление в государственные вузы. Служба в вооруженных силах — зачастую обязательное условие приема на работу в госструктуру или ведомственное учреждение. Конечно, армия есть армия. Где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в вооруженные силы не за легкой жизнью! А за тем, чтобы отдать долг Родине — научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

Кстати

В военкомате Приволжского и Вахитовского районов Казани организована «горячая линия» по призыву. Свои вопросы можно задать по тел. (843) 2-21-42-86 ежедневно в будние дни с 8.00 до 17.00.