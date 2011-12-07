Стало известно, какие продукты подорожали в Татарстане за текущую неделю. Данные приводятся на сайте Татстата.

Так, наибольший рост показала капуста, морковь, картофель и лук репчатый, также стоимость поднялась на яблоки. Ценник этих продуктов вырос до 5%.

При этом на прилавках видны и приятные изменения. За неделю подешевели сметана, консервы мясные для детского питания, мука пшеничная, яйца куриные, рис, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, водка и куры.