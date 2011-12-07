Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Стало известно, какие продукты подорожали в Татарстане

За неделю в республике поднялась стоимость на капусту, морковь, картофель, зеленый лук и яблоки.

Стало известно, какие продукты подорожали в Татарстане за текущую неделю. Данные приводятся на сайте Татстата.

Так, наибольший рост показала капуста, морковь, картофель и лук репчатый, также стоимость поднялась на яблоки. Ценник этих продуктов вырос до 5%.

При этом на прилавках видны и приятные изменения. За неделю подешевели сметана, консервы мясные для детского питания, мука пшеничная, яйца куриные, рис, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, водка и куры. 

КВ
Лента новостей