В этом году объём валового продукта в Татарстане за январь-апрель текущего года составил 938,8 млрд рублей, а индекс промышленного производства составил 101,6% к уровню января-апреля прошлого года по оценке Татарстанстата.

Отмечается рост в обрабатывающих производствах (106,6%) и обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха (108,9%,).

В сообщении Татарстанстата говорится, что основной вклад в рост обрабатывающей промышленности вносит машиностроительный комплекс и химическая промышленность. Индекс объёма сельской продукции составил 100,1% от объёма аналогичного периода прошлого года.

По объёму работ в строительном секторе Татарстан занимает 5 и 6 место среди субъектов РФ, индекс роста относительно прошлогоднего периода составляет 100,9%.

Среднемесячная заработная плата в первом квартале 2021 года в республике составила 40 250,6 рублей.