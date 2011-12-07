РТ поднялась на 4-е место в рейтинге голосования на звание лучших мест для экотуризма

Татарстан поднялся на 4-е место в рейтинге голосования на звание лучших мест для экотуризма в стране. Об этом свидетельствуют цифры на сайте конкурса.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что глава республики призвал татарстанцев голосовать за республику в конкурсе туристических проектов. И его призыв со стороны жителей не остался равнодушным. Всего за сутки Татарстан получил в поддержку еще 15 тысяч голосов.

Всего на Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма поступило 219 заявок из 81 субъекта России. Опережают республику пока Волгоградская, Московская области и Краснодарский край.

Отдать свой голос за татарстанские проекты можно зайдя сайт priroda.life в раздел «География». Голосование продлится до 23 июля.