Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанским школьникам расскажут, как найти наставников и реализовать научно-технические проекты

Пресс-конференция пройдет 23 июля в 12.00 в ИА «Татар-информ»

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная программе «Сириус.Лето» по поиску наставников и реализации научно-технологических проектов для школьников, сообщает агентство.

«Школьники в течение лета смогут найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из числа студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в течение всего года», — уточняется в сообщении.

В качестве спикеров на пресс-конференции выступят специалисты казанских вузов, координаторы и участники программы.

Мероприятие состоится 23 июля в 12.00.

Программа «Сириус.Лето» появилась в рамках концепции «Умного отдыха», заявленной на совещании у президента РФ в мае 2020 года Еленой Шмелевой — руководителем Фонда «Талант и успех».

КВ
Лента новостей