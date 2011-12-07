Татарстанским школьникам расскажут, как найти наставников и реализовать научно-технические проекты

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная программе «Сириус.Лето» по поиску наставников и реализации научно-технологических проектов для школьников, сообщает агентство.

«Школьники в течение лета смогут найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из числа студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в течение всего года», — уточняется в сообщении.

В качестве спикеров на пресс-конференции выступят специалисты казанских вузов, координаторы и участники программы.

Мероприятие состоится 23 июля в 12.00.

Программа «Сириус.Лето» появилась в рамках концепции «Умного отдыха», заявленной на совещании у президента РФ в мае 2020 года Еленой Шмелевой — руководителем Фонда «Талант и успех».