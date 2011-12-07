За сутки диагноз COVID-19 поставили 22 казанцам

В Татарстане по состоянию на 22 июля текущего года зарегистрировано 23 465 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 52 новых случая. 13 человек госпитализированы, 39 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 903 татарстанца, 44 из них за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 748 029 жителей республики, из них вторую дозу получили 510 152 человека.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.