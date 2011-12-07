Не стало народного артиста Татарстана Рашита Шамкая

На 81 году жизни скончался народный артист Татарстана Рашит Шамкай. О смерти артиста сообщил журналист Ильфат Файзрахманов.

Похороны артиста пройдут в селе Нижняя Ура Арского района, там, где родилась его жена. Журналист сообщил, что Рашит Шамкай любил это место. Ему нравилось здесь выступать.

Причина смерти пока неизвестна.

Рашит Шамкай родился 1940 году в деревне Старо-Ермаково Камышлинского района Куйбышевской области. В молодости он выступал в Мензелинском татарском драмтеатре, а уже с 1968 года был постоянным артистом театра им. Камала. Сольно с сатирическими рассказами он начал выступать с 2001 года.