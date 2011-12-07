В Казани развернули российский флаг на 150 кв. метров

Около Казанского Кремля развернули российский флаг на 150 кв. метров. Флэшмоб прошел в честь празднования Дня государственно флага России. Организаторами флэшмоба выступили активисты ДОСААФ РТ и «Молодёжки ОНФ».

«Идея подобной акции нам пришла во время пандемии», — сообщил руководитель движения «Молодежка ОНФ РТ» Дамир Нургалиев.

Он отметил, что во флэшмобе приняли участие около 20 активистов. Любой желающий сможет получить флаг России в здании ДОСААФ РТ по адресу: Патриса Лумумбы, 4.

Ранее сообщалось, что в честь дня государственного флага РФ татарстанцам раздали 10 тыс. ленточек с триколором.