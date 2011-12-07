В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер, сообщает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Ночью и днем 23 августа в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер до 15-20 м/c. Локально ветер может усилится до 24 м/c.

Днем есть вероятность сильного дождя и града.

В ведомстве рекомендуют не выходить из зданий, по возможности находиться в помещении. Не оставлять детей без присмотра. Если же пришлось застать ветер на улице, лучше всего переждать непогоду в подземных переходах и подъездных зданиях. Ни в коем случае нельзя прятаться у стен домов, так как возможно падение шифера.

На улице нужно держаться подальше от рекламных баннеров, дорожных знаков, вывесок, линий передач. Нахождение вблизи с крупными деревьями опасно, так как ветер может сорвать сучья.

Окна в доме необходимо плотно закрывать. С балконов и лоджий необходимо убирать предметы, которые могут выпасть наружу.