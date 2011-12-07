Глава Минлесхоза РТ рассказал, как проходит реализация регионального проекта «Сохранение лесов»

Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров сообщил, что на землях республики на площади 2,4 тыс. гектаров были заложены защитные лесные насаждения. Эти действия реализуются по государственной программе «Развитие лесного хозяйства РТ».

Помимо лесных насаждений, в Татарстане также провели работы по дополнению лесных культур на площади 4,4 тыс. гектаров, а также по агротехническому уходу за лесными культурами и посеву семян в базисных лесных питомниках.

На эти цели из федерального бюджета в текущем году региону было выделено 197,7 млн рублей. Средства были направлены на работы по лесовосстановлению, формирование запаса семян лесных растений и закупку лесопожарной и лесокультурной техники.