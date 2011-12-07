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На строительство первого этапа реконструкции участка Р-239 выделят более 3,7 млрд рублей

Автодорога соединяет трассу с международным аэропортом «Казань».

На официальном сайте госзакупок появилась объявление «Волго-Вятскуправтодора» об открытом конкурсе на первый этап реконструкции участка автодороги Р-239 «Оренбургский тракт». Он соединяет трассу с международным аэропортом «Казань».

В рамках первого этапа реконструкции проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос движения, строительство поворотных съездов, а также разворотной эстакады для заезда со стороны Казани в выставочный центр «Казань-Экспо» и для движения в сторону Оренбурга.

Известно, что начальная цена контракта составляет 3,769 млрд рублей. Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию участка длиной 6,4 км от нулевого километра автодороги Р-239 до 30 ноября 2023 года.

Заявки от участников принимаются до 12 октября. 

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