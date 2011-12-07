Местный бизнесмен приобрел участок и здание бывшей школы в поселке Элеваторная Гора в Челнах

Местный бизнесмен Сергей Рачков приобрел участок и здание бывшей школы в поселке Элеваторная Гора в Челнах, сообщают «Челнинские известия».

Здание бывшей школы № 7 находилось в аварийном состоянии, и местные власти посчитали вложение в его ремонт нецелесообразным. Последним учебным годом, когда эта школа все еще принимала учеников, был период с 2018 по 2019 год. В этот период здесь обучалось 11 детей.

Дом бизнесмена граничит с купленным участком. Местные жители склоняются к тому, что участок бизнесмен приобрел для своих целей.