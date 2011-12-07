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Маршрут трассы Москва – Казань у деревни Гребени несёт наименьшую нагрузку на экологию

Рассматривается три варианта трассировки и возведения моста через Волгу.

Маршрут трассы М12, пролегающий у деревни Гребени, несёт наименьшую нагрузку на экологию. Такое заявление сделал представитель АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Андрей Резвяков на заседании рабочей группы по строительству автодороги. Это аргументировано тем, что при подобной трассировке в зону строительства попадает лишь одна охраняемая природная территория, сообщает ИА «Татар-информ».

Изначально рассматривалось три варианта трассировки, затрагивающие населенные пункты Гребени и Кызыл Байрак. При строительстве моста через Волгу у Гребеней будет затронута лишь одна охраняемая природная территория — «Волжские просторы», тогда как при возведении моста у Кызыл Байрака в зону строительства попадут три территории: «Лесной Ключ», «Волжские просторы» и «Лабышкинские горы».

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в свою очередь подчеркнул, окончательные выводы о том, где пройдет автодорога, делать еще рано.

КВ
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