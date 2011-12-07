В деревне Илеберь откроется свой детсад

Завершено строительство детского сада в деревне Илеберь Сабинского района Татарстана. Инспекция Госстройнадзора РТ выдала положительное заключение о готовности объекта — все необходимые нормы строительства и энергопотребления соблюдены в полном соответствии с проектом, сообщает пресс-служба ведомства.

Деревенский детский садик — небольшой, как и сама деревня, он рассчитан на прием 50 малышей. Но, несмотря на малые размеры, возведенное здание соответствует всем современным требованиям дошкольных образовательных учреждений.

В детском саду, помимо спальни, оборудована игровая комната, имеются залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Прилегающая к детсаду территория также оборудована с учетом возраста воспитанников, здесь созданы прогулочные площадки, проведено озеленение — посажены деревья и кустарники.

Новое дошкольное учреждение Сабинского района построено в соответствии с национальным проектом «Демография». Отметим, что в Республике Татарстан в 2020 году планировалось строительство 22 детских садов и они практически уже все сданы, работы идут к завершению в трех из них.