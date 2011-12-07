На Татарстан надвигается метель с порывистым ветром

МЧС предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погоды. По данным гидрометцентра РТ, в воскресенье ожидается сильная метель, возможен гололед.

Завтра, 23 ноября, на территории Татарстана и в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью будут от -7˚ до -12˚, максимальные – от -2˚ до -7˚.

На дорогах ожидается гололедица. В целях безопасности МЧС рекомендует избегать нахождения на улице без вынужденной необходимости.