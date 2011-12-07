Как для татарстанцев создают комфортную среду

Цифры были озвучены на коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, посвященной подведению итогов работы ведомства за 2018 год и задачам на 2019-й.В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.Выступая с основным докладом, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сообщил, что в Татарстане в течение последних 8 лет ежегодно вводится более 2 млн 400 тыс. кв. м жилья (в 2018 году - 2 млн 409,9 тыс. кв. м). Это позволяет загрузить работой строительные организации, сохраняет конкуренцию среди застройщиков, сдерживает рост цен на жилье.Говоря об ипотечных кредитах, глава Минстроя РТ сообщил: в Татарстане за 11 месяцев 2018 года зафиксирован рост количества выданных ипотечных кредитов на 31,4% (всего за 11 мес. 2018 года выдано 48 тыс. 808 кредитов, за 11 мес. 2017 года - 37 тыс. 144 кредита).Одна из сложных задач в части жилищного строительства - это решение вопроса обманутых дольщиков, подчеркнул Ирек Файзуллин. В 2018 году удалось ввести 5 объектов для 424 дольщиков. С 2007 по 2018 год введено в эксплуатацию 116 проблемных объектов долевого строительства общей площадью 1 млн 26,2 тыс. кв. м, в которых получили квартиры 14 тыс. 162 дольщика.На текущий момент в соответствии с утвержденной правительством Республики Татарстан «дорожной картой» мониторинг ведется по 24 проблемным долевым объектам, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 82 дольщика. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов для 840 дольщиков. В 2021 году планируется полностью решить проблему обманутых дольщиков на территории Республики Татарстан, заявил министр.Основным фактором удовлетворенности граждан является состояние многоквартирных жилых домов. В республике реализуется программа капитального ремонта жилья. С 2008 года Татарстан совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ приступил к модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Главной задачей было создание нового механизма финансирования.Положительный опыт республики стал толчком для внесения изменений в жилищное законодательство. В связи с этим в конце 2013 года всеми субъектами РФ были созданы региональные системы капитального ремонта многоквартирных домов, которые включали в себя принятие закона о капремонте, создание регионального оператора, установление минимального размера взноса, утверждение долгосрочной программы капитального ремонта.За период с 2014 по 2018 год было принято более 20 нормативных правовых актов по капремонту многоквартирных жилых домов.В Татарстане за 10 лет работы проведен ремонт и замена 5 тыс. 91 лифта, отремонтировано более 7,5 млн кв. м крыши, 14 млн кв. м фасада. В целом отремонтировано 10 тыс. 664 дома на общую сумму 58 млрд 847 млн рублей, из них 10 млрд 551 млн рублей - это федеральные средства. Говоря об экономических показателях предприятий ЖКХ, Ирек Файзуллин сообщил, что объем оказанных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса республики по итогам 2018 года вырос на 5,3%.В 2018 году среднемесячная заработная плата в отрасли ЖКХ составила 27 тыс. 649 рублей. Из 1 тыс. 454 организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, убыточными являются 173, что соответствует уровню прошлого года (171 организация).В республике продолжается работа по формированию комфортной городской среды. В 2015 году началась работа по обустройству парков и скверов, общественных пространств. За 4 года благоустроено 328 объектов - это 264 парка и сквера, 43 набережных, 6 площадей, 7 бульваров, 8 улиц на сумму 8 млрд 609 млн рублей. В 2018 году было благоустроено 58 общественных пространств на 2 млрд 655 млн рублей.По итогам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Республика Татарстан в 2017 году заняла 1-е место среди субъектов Российской Федерации. В 2018 году 14 населенных пунктов стали победителями, 9 - финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений.Ирек Файзуллин доложил о вопросах перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Так, в республике ежегодно образуется 1 тыс. 613 тонн твердых коммунальных отходов (12 тыс. 443 тыс. куб. м). В государственном реестре размещения отходов 49 полигонов, остаточный ресурс которых составляет 5 тыс. 300 тонн. Из них 13 полигонов полностью заполнены. ТКО накапливаются на 12 тыс. 76 контейнерных площадках (35 тыс. 582 контейнера, 2 тыс. 503 бункера для крупногабаритных отходов).С 1 января 2019 года Республика Татарстан перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которое обеспечивается двумя региональными операторами - ООО «Гринта» и ООО «УК «ПЖКХ». Услуга перешла из жилищной в коммунальную. Изменились тарифы для потребителей на всей территории республики - плата будет начисляться с человека. Предстоит поэтапное вовлечение в централизованное обращение с ТКО населенных пунктов, где ранее услуга не оказывалась.Претерпит изменения и инфраструктура обращения с ТКО. В обеих зонах планируется создание 41 мусороперегрузочной станции, железнодорожного мусороперегрузочного терминала, 11 мусоросортировочных станций и 5 межмуниципальных полигонов ТКО (МПП).С текущего года республика начинает делать упор на снижение негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.На заседании итоговой коллегии Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на такой важный вопрос, как соблюдение техники безопасности на строительных объектах. Он напомнил, что этот вопрос еженедельно обсуждается на республиканских совещаниях в Доме Правительства РТ. Так, в ходе коллегии было отмечено, что в последние 5 лет удалось сократить количество несчастных случаев в строительной отрасли в 2,6 раза (с 57 до 22, в том числе со смертельным исходом с 19 до 9). Из 22 допущенных в 2018 году несчастных случаев 15 случаев (75%) произошли в результате падения с высоты. Этот вопрос необходимо постоянно держать на контроле, отметил Рустам Минниханов.Президент Татарстана также напомнил, что в республике в текущем году будет реализовано 38 базовых и две краткосрочные программы в сфере строительства и капремонта объектов социальной сферы. Но надо научиться работать на перспективу, сказал он, для этого необходимо заранее готовить проектно-сметную документацию, земельные участки под строительство объектов. «Если бы мы вышли на трехгодичный цикл для наших плановых объектов, если бы заранее могли готовить документы, это помогло бы в работе. Даже если будут возникать переформатирования, мы могли бы делать все быстрее», - считает Рустам Минниханов.Говоря о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, Рустам Минниханов напомнил: это не просто увеличение тарифов - в целом должна обновиться вся структура. «Эта тема была и остается актуальной», - сказал Рустам Минниханов.Говоря о проекте мусоросжигательного комплекса, Рустам Минниханов рассказал, что сам лично посещал одно из таких предприятий, занимающихся утилизацией ТКО, в Токио. По его словам, весь мир пользуется технологиями термической обработки мусора.«Нет другого пути, - сказал он. - Ну куда мы будем эти отходы складывать? Ну давайте будем их захоранивать. И что, вся республика будет свалкой? Поэтому мы, как я уже сказал, проведем международную экологическую экспертизу, будут использованы все самые новые и последние технологии, которые есть в мире в части термической обработки отходов».Потенциал строительного комплекса республики очень большой, сказал далее Президент Татарстана. По его словам, сегодня перед отраслью стоят важные задачи.Так, предстоит серьезная работа по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР в 2020 году. В установленные сроки должны быть построены и отремонтированы знаковые объекты в честь 100-летия образования ТАССР.У нас много знаковых объектов, которые мы запланировали к реализации к 2020 году, напомнил Рустам Минниханов, особенно это объекты социальной направленности, реконструкция крупных объектов, но в целом у нас огромный строительный комплекс и комплекс жилищно-коммунальных услуг, и главное - это те люди, которые работают в этой сфере, профессионалы своего дела. Президент Татарстана выразил слова благодарности работникам строительной сферы и отрасли ЖКХ республики.В завершение коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустам Минниханов вручил наиболее отличившимся работникам государственную награду Республики Татарстан - медали «За доблестный труд», а также Благодарность Президента Татарстана, поздравил с присуждением почетных званий «Заслуженный строитель Республики Татарстан», «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».Кроме того, Рустам Минниханов вручил государственную награду Республики Татарстан - орден «Дуслык» - генеральному директору ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константину Цицину.