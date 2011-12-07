В Татарстане арестовали нарушителя, которого искали полгода

В Мензелинском районе Татарстана удалось задержать крупного должника. Судебные приставы совместно с ГИБДД поймали местного жителя, которого искали полгода. Всего автомобилист набрал 108 штрафов, общая сумма которых насчитала 73 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по РТ, приставам о его местоположении сообщили местные жители. Мужчина приехал в гости к своим родителям. Именно там он и был задержан.

На данный момент его машина была арестована и отправлена на штрафстоянку, самого парня задержали. Теперь он будет находиться под арестом.