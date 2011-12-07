Рустам Минниханов: «Будет ли третья волна — зависит от нас»

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал распоряжение усиление темпов вакцинации жителей республики от коронавируса для формирования коллективного иммунитета.

На 21-м заседании Госсовета РТ он отметил, что в республике имеется достаточное количество вакцин, а вот вакцинироваться татарстанцы не особо спешат. «Вчера, по-моему, 5,5 тыс. человек привили. Нам надо выходить на 10 тыс. человек в день. Люди, которые переболели, тоже должны понимать, что антитела непостоянны. У группы из 3 тыс. человек, которую мы ведем, антитела в декабре были 51%, а недавно уже 38%», — сказал Минниханов.

«Многие европейские страны вообще закрываются. Если мы будем расслабляться, а сегодня есть некие такие желания, то не сможем удержать ситуацию. Поэтому будет ли третья волна — зависит от нас», — продолжил он, напомнив о необходимости соблюдения антиковидных мер. Минниханов также добавил, что маски и перчатки от заболеваемости COVID-19 не спасут.

Руководитель республики также резюмировал, что ни одна страна не смогла разработать три вакцины. При этом эффективность «Спутника» составляет уже 97%. «Вы знаете, какая очередь в Европе, чтобы вакцинироваться? А мы уговариваем», — заметил он.

Минниханов добавил, что установка прохождения вакцинации была дана и районам. «Конечно, это добровольно дело. Но когда человек заболел и идет в трудовой коллектив, он же представляет и для других угрозу», — подчеркнул Президент РТ