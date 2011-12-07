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Трем школам Татарстана присвоены имена участниц войны

Имена учителей - участниц Великой Отечественной войны теперь носят три школы Республики Татарстан.

Алексеевской школе № 6 присвоено имя Александры Малафеевой, школе № 9 Бугульминского района — Капитолины Сидоркиной, а школе № 6 Елабужского района — Ольги Лукиной.

Соответствующие документы вручены  директорам этих районных школ, сообщает портал Минобрнауки РТ.  

Присвоение образовательным учреждениям республики имен педагогов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, состоялось в рамках реализации татарстанского социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…».

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