Трем школам Татарстана присвоены имена участниц войны

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Алексеевской школе № 6 присвоено имя Александры Малафеевой, школе № 9 Бугульминского района — Капитолины Сидоркиной, а школе № 6 Елабужского района — Ольги Лукиной.
Соответствующие документы вручены директорам этих районных школ, сообщает портал Минобрнауки РТ.
Присвоение образовательным учреждениям республики имен педагогов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, состоялось в рамках реализации татарстанского социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…».