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На развитие своего бизнеса предприниматели РТ могут получить до 500 тысяч рублей

Выделение бюджета осуществляется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На развитие своего бизнеса предприниматели РТ могут получить до 500 тысяч рублей. Выдача субсидий также предусматривается и для самозанятых, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего в этом году на поддержку бизнеса в республике направлено 1,2 млрд рублей, а для поддержки предпринимателей выданы поручительства Гарантийного фонда РТ на сумму 680 млн рублей.

Выделение бюджета осуществляется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

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