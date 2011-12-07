На развитие своего бизнеса предприниматели РТ могут получить до 500 тысяч рублей. Выдача субсидий также предусматривается и для самозанятых, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего в этом году на поддержку бизнеса в республике направлено 1,2 млрд рублей, а для поддержки предпринимателей выданы поручительства Гарантийного фонда РТ на сумму 680 млн рублей.

Выделение бюджета осуществляется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».