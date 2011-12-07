Директор челнинского медколледжа вовлекла дочь в коррупционную аферу

Директор медицинского колледжа в Набережных Челнах вовлекла дочь в свою незаконную аферу. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Напомним, ранее 68-летнюю Светлану Вахитову и ее дочь Гульнару Закирову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий — в незаконной выдаче справок на наличие прививок от COVID-19.

Позже выяснилось, что Закирова также стала посредником при передаче денег, получив взятку в 120 тысяч рублей за поступление в образовательное учреждение.

Так, в связи с их задержанием в учебном заведении и в домах подозреваемых были проведены обыски. Следователи нашли и изъяли расписки о передаче денег на сумму 18 миллионов рублей, также наличные деньги — около 2 миллионов рублей.

На данный момент в отношении директора возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ. Женщину посадили под домашний арест. Свою причастность к преступлению она не признала.