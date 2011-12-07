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Экологи нашли причину зловония в Нижнекамске

Превышение этилацетата и акролеина образовалось из-за отсутствия ветра.

Сотрудники Минэкологии РТ выяснили причину неприятного запаха, стоящего в Набережных Челнах и Нижнекамске. В городах выявили превышение вредных веществ.

Специалисты Прикамского территориального управления взяли пробы атмосферного воздуха, результаты которых показали пять случаев превышения по этилацетату и акролеину.

«Их завышения связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями — с отсутствием ветра. При отсутствии ветра не происходит рассеивания данных веществ, соответственно, они скапливаются в атмосфере», — пояснили в ведомстве.

Также в Челнах зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций по сероводороду. Источником загрязнения явился перелив контрольного колодца насосной станции федерального объекта. Анализы взятых пробы почв направлены в управление Росприроднадзора Татарстана.

КВ
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