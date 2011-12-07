Начальника управления молодежи в Челнах оштрафовали за организацию Дня молодежи

Суд Набережных Челнов вынес постановление начальнику управления молодежи Айзату Махмутову за антисанитарное проведение праздника в городе. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Напомним, в социальных сетях пользователи высказывали возмущение по поводу большого скопления молодежи на праздничной площадке, находившихся без масок. На сообщение отреагировали сотрудники Роспотребнадзора. Тогда Президент РТ Рустам Минниханов сделал замечание мэру автограда Наилю Магдееву.

Суд постановил, что при организации и проведении концерта певца Niletto в День молодёжи действительно не были обеспечены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому Махмутову, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вынесли наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.