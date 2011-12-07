Затянулась бурой тиной: биологи КФУ исследуют, почему цветет Волга

Кафедра природообустройства и водопользования изучит процесс цветения реки Волги. Об этом «Казанским ведомостям» сообщила профессор КФУ Нафиса Мингазова.

«Наша кафедра примет участие в исследованиях, посвященных происходящим на Волге процессам, в том числе антропогенного атрофирования, что выражается в признаках цветения», — рассказала заведующая кафедры.

Казанцы делятся фотографиями позеленевшей Волги в социальных сетях. Пользователь «ВКонтакте» Равиль Муслюмов объехал на велосипеде берега реки и проверил, в каких местах водорослей больше.

«Проверил как цветет Волга в окрестностях. Зелёный Бор, конец острова. Цветет. Залив за малым островом. Не цветет. Вип пляж ниже по течению рядом с обкомовскими дачами. Не цветет совершенно. Боровое за бывшим лагерем Волга не цветет. Санта не цветет» — указано в публикации (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. Ред.).

Профессор объяснила, что возникновение зеленых водорослей в июле — это обычное явление для такой засушливой погоды. Мингазова отметила, что купаться в местах, где имеются явные признаки развития сине-зеленых водорослей или цианобактерий, нежелательно, так как они могут вызвать аллергические реакции.

Хлорелла

Проблема сине-зеленых водорослей, которые захватывают водоемы, актуальна по всему миру, однако конкретное решение проблемы до сих пор не найдено.

В 2022 году в Татарстане планируется провести эксперимент по использованию планктонного штамма хлореллы GKO. Технологию разработала частная компания. Об этом изданию рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Сине-зеленые водоросли очень токсичны и способны быстро размножаться. Если до цветения в водоемы запустить хлореллу, то она начнет поглощать вещества, которые нужны для роста водорослей. При этом сама хлорелла нетоксична и ее могут поедать обитатели водоемов. Также она впитывает загрязняющие вещества, такие как азот и фосфор.

Лучше всего проводить такой эксперимент в начале весны, это даст ощутимый эффект, сообщили в Минэкологии. Планируется, что в этом году в республике будет выбран водоем для исследования эффективности технологии. Также будет определен второй водоем, где ее применять не будут, — для сравнения эффектов.