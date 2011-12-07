Продолжается прием заявок на конкурс «Вкусы России»

Напоминаем, что заявки на участие в конкурсе «Вкусы России» принимаются до 1 сентября. На сегодняшний день от Татарстана на конкурс заявлено 14 производителей. Среди них: СПССПК «Татар Балы», ООО «Пищекомбинат», СХПК «Каусар», ООО «Каприно» (Лаишевский сырный завод), ООО «Камамбер», ООО «ТД ЭМИЗ», Пекарьня № 1, АО «Агросила», ООО «Фабрика здоровых продуктов», ООО ТД Бэхетле.

Всего в конкурсе 8 номинаций. В каждой из них по три финалиста.

Номинация «На всю страну». Продукты питания, географические указания и наименования места происхождения которых зарегистрированы в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров РФ.

Номинация «Вкус природы». Бренды, относящиеся к продуктам питания не подвергнутым переработке (обработке).

Номинация «Гастрономическая находка». Бренды, относящиеся к продуктам питания, входящим в категорию гастрономических продуктов. Гастрономические продукты — пищевая продукция, подвергнутая переработке.

Номинация «Кулинарное наследие». Бренды, относящиеся к продуктам питания, входящим в категорию кулинарных продуктов. Кулинарная продукция — готовые к употреблению блюда, кулинарные полуфабрикаты и кулинарные изделия.

Номинация «Нас выбирают». Победители народного голосования.

Номинация «Вкус из глубинки». Бренды, территорией происхождения которых являются территории с численностью населения до 3 000 человек.

Номинация «Загляните на огонёк». Бренды, оказывающие влияние на развитие туристического потенциала территории.

Номинация «Вкус без границ». Бренды, имеющие высокий экспортный потенциал.

Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.