В заказнике Чистопольского района поселились редкие белые цапли

На озере Степном близ заказника «Чистые луга» поселилась стая редких больших белых цапель. Об этом сообщает Комитет по биоресурсам РТ.

Этот вид занесен в Красную книгу Республики Татарстан. В Татарстане его присутствие отмечается регулярно — стаи живут на водохранилищах. В Чистопольском районе впервые цапель заметили пять лет назад на реке Шешме около деревни Красный яр.

«На днях увидели шесть цапель недалеко от заказника на озере Степное», — отметил сотрудник заказника Роман Гринин.

В Комитете по биоресурсам сообщают, что редкие птицы в последние годы были замечены в 11 районах Татарстана.