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В заказнике Чистопольского района поселились редкие белые цапли

Шесть особей заметили сотрудники заказника.

На озере Степном близ заказника «Чистые луга» поселилась стая редких больших белых цапель. Об этом сообщает Комитет по биоресурсам РТ.

Этот вид занесен в Красную книгу Республики Татарстан. В Татарстане его присутствие отмечается регулярно — стаи живут на водохранилищах. В Чистопольском районе впервые цапель заметили пять лет назад на реке Шешме около деревни Красный яр.

«На днях увидели шесть цапель недалеко от заказника на озере Степное», — отметил сотрудник заказника Роман Гринин.

В Комитете по биоресурсам сообщают, что редкие птицы в последние годы были замечены в 11 районах Татарстана.

КВ
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