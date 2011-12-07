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Размер прожиточного минимума пенсионера в РТ может составить 8232 рубля

Эта сумма будет использоваться при расчете федеральной социальной доплаты к пенсии в регионе.

В Татарстане для рассчета размера федеральной доплаты к пенсии было предложено установить уровень прожиточного минимума пенсионера в размере 8232 рубля.

Законопроект был поддержан на сегодняшнем заседании Комитета по социальной политике Госсовета РТ.

Федеральные социальные доплаты к пенсиям получают лица, посвятившие карьеру индивидуальному предпринимательству, выплачивая платежи в ПФР. Также на выплату имеют право работники низкоолпачиваемых сфер в сельской местности, а также те пенсионеры, чьи архивные записи о зарплате не сохранились. В Татарстане средний размер доплаты составляет 1756 рублей.

При условии принятия законопроекта, выплаты будут осуществляться без выделения средств из республиканского бюджета.

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