Размер прожиточного минимума пенсионера в РТ может составить 8232 рубля

В Татарстане для рассчета размера федеральной доплаты к пенсии было предложено установить уровень прожиточного минимума пенсионера в размере 8232 рубля.

Законопроект был поддержан на сегодняшнем заседании Комитета по социальной политике Госсовета РТ.

Федеральные социальные доплаты к пенсиям получают лица, посвятившие карьеру индивидуальному предпринимательству, выплачивая платежи в ПФР. Также на выплату имеют право работники низкоолпачиваемых сфер в сельской местности, а также те пенсионеры, чьи архивные записи о зарплате не сохранились. В Татарстане средний размер доплаты составляет 1756 рублей.

При условии принятия законопроекта, выплаты будут осуществляться без выделения средств из республиканского бюджета.