Строительство школы в Усадах контролирует Гостройнадзор

В селе Усады Лаишевского района Татарстана возводится большая общеобразовательная школа, которая рассчитана на обучение 500 детей. Сегодня, 23 сентября, там с проверкой хода работ побывали инспекторы Госстройнадзора Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, в трехэтажном здании нового образовательного учреждения района, кроме учебных классов, будет спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем и даже игровая комната. Питание школьников в столовой будет организовано в две смены — она рассчитана на 250 посадочных мест.

Пришкольную территорию оборудуют площадками для занятий спортом и игр.

Открытие школы в селе Усады планируется в следующем — 2021-2022 учебном году.

А пока что уже сооружен ее каркас — окончена кладка кирпичных стен, идет устройство кровли, монтаж оконных блоков. Одновременно с основными работами идет отделка помещений.